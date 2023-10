«Pidevalt on error ja ei lase vaadata.» Go3 klienti häirivad veateated lemmiksaadete ajal

Elu24 toimetusele tuli kiri Go3 kliendilt, kelle sõnul on tal sama mure juba rohkem kui aasta aega. «Vähe sellest, et Kanal 2 on Go3 avalehel peidetud teisele lehele, on lisaks pidevalt populaarsel ajal, näiteks «Õhtu» saate ajal või «Ma näen su häält» saate ajal pidevalt error ja ei lase vaadata. Samal ajal kui teisi kanaleid laseb vabalt vaadata,» ütleb mees lisades, et probleemid ilmnevad tal vaid Kanal 2 saadete vaatamisel.

Mehe sõnul on Go3 talle väitnud, et probleem seisneb kehvas internetis, kuid klient vaidleb vastu. «Mul on valguskaabel ja pole kordagi probleeme olnud ei Netflixi ega muuga,» avaldab ta. «Sama probleemi on maininud ka sõbrad, neil tulevad ka veateated.»

Õhtu! saade. Foto: Pilt videost

Tehniline meeskond abistaks hea meelega

Go3 turundus- ja PR spetsialist Mike-Richard Koch ütleb, et Go3 on teenus, mis sõltub väga palju heast internetiühendusest – see võib olla üks tehnilise tõrke põhjus. «Mõnikord ei ole tegemist lihtsalt internetikiirusega, vaid mitmete parameetrite kombinatsiooniga nagu internetikiirus, kliendi seade, rakenduse konfiguratsioonid jne. Meie tehniline meeskond abistaks hea meelega, kui me saaks selle konkreetse kliendi andmed, et selle probleemiga tegeleda,» selgitab Koch.

Go3 esindaja kinnitab, et kindlasti ei toimu ühe kanali eelistamist teistele. «Meie soov on pakkuda parimat kasutajakogemust kõikidele klientidele, kes soovivad vaadata meie poolt pakutavaid filmi- ja telekanaleid. Antud juhul oli tegemist ilmselgelt kokkusattumusega, kuna Go3 ei eelista ühtegi kanalit teisele. Seda kinnitab meie Go3 tehnoloogia juht Tomas Sakauskas, et ka tehniliselt ei ole selline asi mitte mingil moel võimalik.»