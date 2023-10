Kliendi pangakontolt haihtus ligi 300 eurot. SEB: tõenäoliselt on tegu kaardiandmete internetikeskkonda lekkimisega

«Ma ei teadnud, kui kaugele mu šopingusõltuvus on läinud, äkki ma tõesti kulutasin kuskil 300 eurot,» jagab sisulooja Mariliis Kaer peast läbi käinud mõtteid, kui avastas äkitselt, kontolt on kadunud ootamatult 263 eurot.

«Googeldasin ja avastasin, et see on pettus,» nentis Mariliis, kes enda sõnul varem netipettustesse sattunud ei ole. Koheselt võttis ta ka ühendust SEB pangaga. «Kell kaks öösel kontakteerusin SEB-ga ja õnneks nad vabastasid mu raha broneeringus,» nentis ta. «Ma saan selle õnneks tagasi! Abi on olemas! Mina saan oma raha igatahes tagasi!»

Toimetusele nentis Mariliis, et raha tema kontole laekus tagasi ligi 13 tundi hiljem. «Südaöösel võtsime ühendust ja järgmisel päeval kell üks oli raha tagasi.» Küll aga möönab ta, et lootus raha tagasi saada oli kadumas, kui teispool telefonitoru SEB töötaja just lootust ei andnud.

SEB pank. Foto: Liis Treimann / Postimees

SEB turbekeskuse turbejuht Kätlin Kukk nentis, et tõenäoliselt on antud juhul tegemist kliendi kaardiandmete internetikeskkonda lekkimisega. «See on tänapäeval kahjuks sagedasti juhtuv olukord. Internet ei ole kahjuks kõige turvalisem keskkond, mistõttu on ülimalt oluline teada ja tunda kaupmeest, kellega oma pangaandmeid jagatakse ning suhtuda kriitiliselt kõikidesse ebatavalistustesse, mis ostu sooritamisel ette tulevad,» märgib Kukk.

Kaardiandmete lekkimine

Viimane toob välja, et kurjategijad hangivad internetist kaardiandmeid rünnates näiteks mõne e-poe kliendibaasi või ostes juba eelnevalt kogutud andmeid mustalt turult. «Samuti võib mõni kaupmees andmetega hooletult ümber käia ning need satuvad paharettide kätte. Sellisel teel hangitud andmetega hakkavadki kurjategijad oste sooritama,» lisab ta.

«Selliste olukordade tõttu soovitame hoida oma pangakaardi limiidid minimaalsed ning kontrollida stabiilselt oma konto väljavõtet. Kui on kahtlus, et kaardiandmeid on kuritarvitatud, siis tuleks koheselt teavitada oma kodupanka ja kaart välja vahetada uue vastu.»

SEB turbekeskuse turbejuht märgib, et ehkki nende eesmärk on oma klientide abistamine, siis pettustega kaotatud summasid üldjuhul kahjuks enam tagasi ei saada, kuna tehingud on kliendi enda poolt autenditud, millega on antud allkirjaga nõusolek tehingu toimumiseks. «Antud juhtumis polnud aga kaarditehing kinnitatud ja tehing jäi nö rippuma, mistõttu oli meil võimalik tehingu summa tagastada,» möönab Kukk.