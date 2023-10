Seeneline leidis metsast sinna surema jäetud kassipoja. «Väga tahaks teada, kes selline julmur on!»

Eelika leitud kassipoeg. Foto: Erakogu

Eelika sõnul on temani jõudnud info, et veel üks valge kassipoeg on ümbruskonnast leitud. Leidjaks oli Õisu elanik, kes jättis kassi endale. Eelika naabrinaise hoovile ilmus aga paar nädalat tagasi suur emane valge kass. «Ilmselt siis nende kassipoegade ema. Tundub, et kiisud on pandud metsa koos emaga. Ja leitud kassipoegade vahemaad vaadates, siis 2 kilomeetri raadiuses on neid leitud,» ütleb Eelika.

Politsei ootab infot kassid metsa viinud isiku kohta

Postitusele on kommentaari jätnud ka veebipolitseinik Elerin Tetsmann, kes palub, et talle teada antaks, kui kellelgi on infot isiku kohta, kes kassi metsa surema viis. Artikli ilmumise hetkeks pole Tetsmannile vastavat infot laekunud.

«Ei ole kahjuks tulnud ühtegi teadet selle kohta, kes selle koletu teo taga võiks olla. Raske niimoodi ennustada, kuid elusa looma pappkasti kinni teipimine on ilmselgelt tema hooletusse ja abita jätmine, mis tähendab, et tõsine vestlus viiakse politsei poolt kindlasti sellise tegelasega läbi. Lisaks teeme selliste juhtumite puhul koostööd loomakaitse liiduga ning kohalike omavalitustega, et vaadata üle, milliseid loomi selline inimene veel peab ja ehk on vaja need sealt kodust viia varjupaika,» räägib Tetsmann Elu24-le.

«Seega kodukülastus ja tõsisem vestlus on esimene asi, mida politsei teeb, kui meile laekub info, kes sellise teoga hakkama sai,» ütleb veebipolitsei.

Alati on võimalik kassidele uus kodu leida

Kui mingil põhjusel ei ole inimesel endal võimalik kassidele kodu pakkuda, tuleb loomadele leida uus kodu. Kasside äraandmise soovist saab näiteks kuulutada oma Facebooki seinal, erinevate linnade Facebooki gruppides ja grupis «Ära anda koduloomad» või võtta ühendust Eestimaa Loomakaitse Liidu või loomade varjupaigaga.