GALERII ⟩ «Me armastame sind!» Andunud fännid kogunevad Noblessnerisse, et näha oma silmaga kuulsat Korea popstaari

Andunud fännid nii Eestist kui ka välismaalt on kogunenud Noblessneri valukoja ette juba mitu tundi enne kontserdi algust ning paljud on kaasa võtnud ka plakatid ja lipud. Näiteks ühe Läti lipu peale on fännid kirjutanud: «tule peagi jälle Balti riikidesse» ning «järgmine kord Läti»! Enne kella viite lookles valukoja ees pikk järjekord, ehkki kontsert algab alles kell 19.30.