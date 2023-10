KÕRV PEALE ⟩ Púr Múdd ja Koit Toome lõid käed ja avaldasid ühise loo

Erinevalt Púr Múddi eelmistest hittidest ei ole uue loo näol tegu ühegi varasema laulu uusversiooniga. «Võtsime missiooniks teha seekord midagi täiesti uut. Koidul on küll palju väärt laule ja viisijuppe, mida oleks võinud uusversiooniks keerata, kuid stuudios istudes hakkas meil kõigil kolmel üha enam meeldima idee, et võiks millegi uue ja värskega välja tulla,» meenutab Púr Múddi lige Joonatan Siiman. Oliver Rõõmus lisab, et Koit on kahtlemata üks Eesti parimaid meesvokaliste.