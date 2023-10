ELU25 ⟩ Toomas Uibo: obstruktsiooni viljad hallitavad

Alustuseks tuleb öelda, et obstruktsioon on vajalik tööriist demokraatlikus riigivalitsemises ja selle esimesi ilminguid on tuvastatud juba Julius Caesari ajal. Seega pole see mingi nüüdisaja nipp. Tegemist on opositsiooni igati seadusliku viisiga blokeerida või viivitada neile täiesti vastuvõetamatu seaduseelnõu menetlemisega. Kõigil on meeles 2021. aastal Reformierakonna poolt algatatud obstruktsioon, mille eesmärgiks oli blokeerida abielureferendumit. Ka see oli igati demokraatlik.