«Tere, kallid kaasmaalased! Kuna on palju küsitud, miks ei ole mind Põhja-Tallinna viimases loos, siis vastan lihtsalt, et ma tulin bändist ära 16. septembril ja avasin uue ukse oma soolomuusikale,» räägib räppar Kenneth Rüütli oma Instagrami loos.

«Selle muusikaga võtan täna rahulikult, liialt palju ei stressa... Sest miks ma üldse alustasin kunagi muusika tegemist oligi see, et see andis mulle mingi vabaduse ja mingisuguse teraapilise vormi, ma sain ennast välja elada, kustutada mingeid asju,» arutleb ta ja lisab, et kuna pikk jutt pidi olema s... jutt, siis hetkel pikemalt sellest ei räägi.