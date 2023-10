JÄRJEKORDNE VANA HITI TAASSÜND ⟩ Kas oli vaja Code One’i armastatud loost «Vikerkaar» uus versioon teha?

Eesti muusika uus trend on vanade hittide taassünd uusversioonide kaudu. Sel aastal on Eesti klassikutele andnud uue kõla näiteks räppar villemdrillem , kes andis välja uue versiooni Genialistide ja Lea Dali Lioni loost «Leekiv armastus». Räpiduo Clicherik & Mäx taaselustasud Trafficu loo «Kesköödisko» enda versiooniga ja nublu avaldas loo «Heikki???», mis sai inspiratsiooni bändi Ursula loost «Heikiga».

Nüüd on nendega liitunud ka muusik Artjom Savitski koos rock-ansambli Everfall'iga , kes võtsid ette 94. aastal loodud bändi Code One'i loo «Vikerkaar».

«Liiga palju muret tundma ei pea, sest laulu originaalautorilt Mikk Targolt sai luba küsitud ning vanameister kiitis idee ja demo heaks. Isegi nii heaks, et kaks tundi pärast esimest kuulamist põrgatas poistele uue versiooni täiustamiseks ka mõned enda süntesaatoril sissemängitud träkid,» räägib Artjom.

Muusiku sõnul oli loo taaselustamine kerge protsess. «Poistel kulus umbes täpselt 7 longerot, et idee peale tulla ja 35 purki Monsterit, et see teostatud saada,» räägib Artjom.