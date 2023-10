Elu24s alanud saatesarja «Kristina läheb külla» uues osas avas Kristina Pärtelpojale oma Laagris asuva korteri ukse blogija Mariann Treimann , keda avalikkus teab Malluka nime all.

Ta on kodu oma silma järgi hubaseks sisustanud juba kaks aastat. Elutoas on nii seinad, toolid kui ka diivan tumerohelistes toonides, kuid silma jääb üks hall tugitool, mille Mallukas ostis enne elutoa remonti ja mis ei lähe toaga päris kokku. «Ekspeika pakkus välja, et võib selle enda juurde võtta, kuni ma välja mõtlen, mida sellega teha tahan. Siis läksime lahku ja vend lihtsalt ei andnud seda tagasi!» räägib Mallukas. Ta võttis tugitooli tagasisaamiseks appi sõbranna mehe ning sai suure draama peale oma vara eksi käest tagasi.