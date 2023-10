MÜSTEERIUM LAHENDATUD ⟩ Jalutama läinud ameeriklane kadus jäljetult, tõde selgus 32 aastat hiljem

1991. aastal läks 78-aastane New Hampshire'i mees William Benjamin Adams jalutama, ent ei tulnud kunagi tagasi. Nüüd on mehe kadumise müsteerium lõpuks lahenduse leidnud, kirjutab People .

Ametivõimude sõnul lahkus 78-aastane mees oma kodust New Hampshire'is Canaanis 1991. aasta juunis, et minna jalutama, ent ei tulnud enam kunagi tagasi. Tema perekond ütles, et mees oli põdenud dementsust ning katsed teda sel ajal leida osutusid edutuks.