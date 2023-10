«Mulle tundub, et tegemist oli plaanitud teoga, mida üritatakse nüüd kinni mätsida,» kurdab toimetusele Lembit, kellel Shoppa OÜ veebipoe pankrotimenetluse algatamise tõttu tarbijavaidluste komisjoni kaudu raha tagasi jäi saamata. «Kui keegi arvabki, et siin on mingi kriminaalne tegevus olnud, siis on pankrotihalduri asi see välja selgitada,» ütleb Shoppa OÜ juhatuse esimees Karol Koger, lisades, et mingit loo kinnimätsimise soovi tal küll ei ole.