KLÕPSUD ⟩ USA-s meeleolukal reisil käinud ekspoliitik Laine Randjärv: sai pisut müratud!

«Istun LA lennujaamas. Ready to back home (valmis koju minekuks – toimetus) Mõtlen möödunud nädalale, mis tundub nagu oleks läinud terve kuu. Nii palju muljeid,» kirjutab ta Instagrami tehtud postituses. «Praeguse seisuga on LA mu lemmiklinn USA-s: kultuurist pungil, puhas. Ja lahke. Täitsa uskumatu, kuidas me oleme oma pimedas halluses ära unustanud, mis tähendab - «just be nice» (lihtsalt tore olema – toimetus) Ja mul ei olnud seda tunnet, et meeldiv suhtlemine võõra inimesega on ainult õpitud «keep smiling» (naeratamine – toimetus).