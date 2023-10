Lauri Pedaja nimi sai tuntuks juba pea 20 aastat tagasi ja tal on tänaseks olnud mitu ametit. Muuhulgas on Lauri olnud juuksur, amet, mis talle juhuslikult sülle kukkus, kuid milles ta oli niivõrd hea, et teda kutsuti lausa Eesti staarjuuksuriks.