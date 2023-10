NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on kummaline nädal: energia on madalseisus ning kõik paistab olevat viltu

Teisipäeval jõuab Merkuur trigooni Pluutoga, tuues esmaspäevasesse udupilve selgust ja konkreetsust. Pluuto annab Merkuurile võime olukordi ja inimesi läbi näha ning sügavama tõeni välja puurida. Seisukohad muutuvad nüüd tugevamaks. Samuti võivad leida aset väga sügavad vestlused. See on ka suurepärane aeg teraapiaks või intensiivseks suhtlemiseks - erinevaid psühholoogilisi seisundeid mõistetakse paremini.

Lisaks jõuab sel päeval Must Kuu Lilith ehk Kuu apogee Neitsisse. Algav Lilithi teekond kestab üheksa kuud. Ülitundlikkuse punkt, kus on korraga see, mida kõige rohkem ihaldatakse ja ka kõige rohkem taunitakse, nihkub Neitsisse. Just selle märgi omadused saavad nüüd sellise vastuolulise tähelepanu osaliseks, mille tulemusel Neitsilike joonte ülevõimendusi hakatakse demoniseerima. Must Kuu Neitsis võib nõuda kõigilt korda ja perfektsust, eksisteerides ise täielikus kaoses. Sisuliselt toimub siin kriitilisuse ja nõudlikkuse selline ülevõimendumine, et tulemuseks on veel suurem segadus.

Kolmapäeval viibib Veenus kvinkunksis Neptuuniga (täpne öösel kell 03.20) - Veenus oli samas seisus juulikuus, kui pöördus retrograadseks. Siin tekib veider ebakõla selle vahel, et mida me naudime ja millest me unistame - kuidas saab olla, et need ei klapigi omavahel? Väärtused ja ideaalid ühtäkki ei toeta teineteist. Või äkki saame midagi, mida oleme ihaldanud, kuid see ei pakugi sellist tunnet, nagu ette kujutasime. Tekib vajadus ümberhäälestuse järele.