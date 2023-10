Sel suvel kuningaks kroonitud Charles III (74) on juba mõnda aega tülis oma noorima poja prints Harryga (39), kes kuninglikust elust loobus. Nüüd väidavad allikad, et Charles soovib oma pojaga tekkinud erimeelsused ära lahendada ning temaga ära leppida, vahendab Page Six.