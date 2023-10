KLÕPSUD ⟩ Näitlejanna Merle Palmiste naudib tütrega Ameerikat: tšikad Miamis

Näitlejanna Merle Palmiste jagab sotsiaalmeedias kaadreid reisist Ameerikas. Esimesed postitused ookeani tagant ilmusid näitlejanna kontole 16. septembril, viimased kaadrid postitas naine 23. septembril – tundub, et Palmiste on aja maha võtnud ning naudib hilissuve ja varasügist ringi rännates.

Postitustest selgub, et Palmiste on külastanud Las Vegast. Meeleolukast hetkest on näitlejanna postitanud ka enda kontole lustaka video endast tantsimas. Kommentaariumis elatakse tantsule hoogsalt kaasa: «Queen», «Nii armas», «Merle palmiste is a vibe» on mõned näited juubeldustest.