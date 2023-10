32-aastane Briti tõsielustaari Lucy Watsoni ja tema abikaasa James Dunmore'i perre sünnib peagi esimene laps, vahendab New York Post . Hiljuti vastas Watson oma Instagrami kontol, millel on üle 1,1 miljoni jälgija, et tema beebist saab kohe pärast sündi vegan.

Lisaks avaldas aastaid last soovinud Watson, et mõned fännid on tema viljastusprobleemides süüdistanud just vegandieeti. Watson ise on kirglikult selle väite vastu.