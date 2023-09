VIDEO ⟩ Krista Lensin meenutab vanu teleaegu: kõik tulid kampa ja keegi ei küsinud, palju see maksab

Üks kõige eredam mälestus telemaastikul produtsendi ja saatejuhi Krista Lensini jaoks jääb aega, mil ta saabus tagasi Eestisse ega teadnud veel, mis tööd ta tegema hakkab. Siis aga sattus ta «Maamees otsib naist» saatejuhiks. «See oli väga tore. Täna see koht, kus ma töötan, on minu kõige ägedam kogemus telemaastikul – «Õhtu» saade,» ütleb Lensin särasilmil.

«Saatejuhid on lihtsalt jalustrabavad, ma armastan neid kõiki kolme väga. Robi, Piret, Jüri – te olete mu lemmikud! Ka toimetajad on võrratud. Kunagi, kui ma istusin kodus ja vaatasin telekat, siis mõtlesin, et vot see oleks koht, kus ma tahaksin tööl käia,» avaldab naine. «See üks hingamine tiimis, see on minu unelmate töökoht,» tunnistab ta.