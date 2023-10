Printsess Catherine jätab vanima poja hariduse nimel reisi ära

Kensingtoni palee kinnitas mõni päev tagasi, et Walesi prints William sõidab novembri alguses Singapuri visiidile, kuid printsess Catherine jääb koju, et toetada nende vanimat poega prints George'i, kes samal nädalal eksameid sooritab, et jätkata tulevikus oma haridusteed Briti eliitkoolis Etonis.