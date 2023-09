Eesti mees sattus Balil õnnetusse, mis tõi kaasa üüratu haiglaarve

Rolleriõnnetuse tõttu vajas Taavi arstiabi. Foto: Erakogu

Õnnelik õnnetus

«Põrutada said ka pea ja rindkere, kuid õnnelikul kombel ja õnnesärgis sündinuna piirdusid vigastused pea- ja kõhupiirkonnas vaid mõne õmbluse/mööduva peatraumaga ning minimaalse sisemise verejooksuga,» avaldab Taavi. «Kuna reisikindlustust mul õnnetuse hetkel aga tehtud ei olnud, siis oli täna hommikul haiglast lahkudes minu kanda kogu haiglaarve, mis kahe operatsiooni ja kolme ööpäeva eest haiglas kokku oli 109,457,778 indoneesia ruupiat, mis teeb eurodes kokku 6675,54 eurot,» ütleb Taavi.

Murdunud käeluu. Foto: Erakogu

«Mõistan täiesti, et kogu vastutus on tegelikult minu enda kanda, kuna reisikindlustust mul selleks hetkeks kahjuks tehtud ei olnud, kuigi see teema oli tõstatunud veel vaid mõned päevad enne toimunud õnnetust.»

Taavi soovib rõhutada, et reisikindlustuse olemasolu on välismaal olles alati äärmiselt vajalik ning seda tehes võib ennast säästa suurtest haiglaarvetest ning sellega seonduvast stressirikkast olukorrast kindlustuse puudumise tõttu.

«Soovin öelda, et elu ei ole kiirustamist väärt, tehes seda iseenda heaolu, hingerahu ja kohalolu arvelt. Olgu see minuga juhtunud kogemus meeldetuletuseks ka teile, et võtta piisavalt aega iseenda jaoks ning mitte liigselt kiirustada, kuna see võib ühel hetkel saatuslikuks saada.»

«Minuga juhtunu oli väga õnnelik õnnetus ja olen ääretult tänulik, et olen elu ja tervise juures ning et see õnnetus piirdus suuremas plaanis vaid korraliku ehmatuse ning pikema enesesse vaatamise perioodiga, kuna olen sunnitud nüüd aja pikemaks perioodiks maha võtma, et anda puhkust oma liikumatule käele, mis vajab aega, et korralikult taastuda,» kirjutab Taavi ühismeedias.