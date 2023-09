Muusik Kerdo Mölder läks hiljuti puhkama Tenerifele, kus tema uhiuus Samsungi telefon ära varastati. Ta võttis enda sõnul kohe ühendust Samsungi klienditoega ning halvimaski unenäos poleks ta osanud arvata, et sõnumid ja kõnelindistused klienditeenindajaga hakkavad oma elu elama. «See on piinlik, vastik, tülgastav ja rõve!» ütleb nördinud muusik. «Meil on väga kahju, et selline olukord tekkis,» seisab Samsungi vastuses. «Uurime hetkel, mis täpselt juhtus.»