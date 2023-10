TAGASI EESTIS ⟩ Bulgaarias narkokahtluse tõttu kogu suve viibinud eestlane pääses lõpuks koju

Narkokahtluse tõttu Bulgaarias alates kevadest viibima pidanud Margus on nüüd lõpuks kodumaal. Burgasest lendas mees Viini, kust sõber tõi ta autoga Eestisse. «Hea on kodus olla, aga ärevus tuleviku ees on ikka sees. Juba Bulgaaria ametivõimud helistasid mulle, et peaksin tagasi tulema, aga see pole võimalik,» ütleb Margus.