Prokurör 11-aastase tüdruku seksuaalse ahvatlemise juhtumist: kahjuks on tegemist looga, mida ei tahaks rääkida

Kuressaare kohtumajas toimus istung, kus arutati Saaremaal elava 36-aastase mehe süüdistust alaealise lapse seksuaalses ahvatlemises ja temast pornograafilise sisu loomises. Kohtu all olev mees on keskharidusega ja töötab ühes kohalikus MTÜ-s, kus teeb erinevaid heakorratöid. Mees on varasemalt karistamata. Kuna tal on vaimupuue ja ta ei anna kõigist oma tegudest endale aru, pole käesolevas artiklis avaldatud mehe nime.