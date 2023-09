ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Venemaad kaitsvate eestlaste järjekordne massikogunemine

Juku-Kalle Raid: Eesti olude sõimajad arvavad, et NAD ISE on looduskaitse all.

Rahulolematus valitsusega on täiesti normaalne asi. Kaja Kallas on teinud palju, et teda palavalt ei armastataks, ent see kõik tekitab morni ja täiesti skisofreenilise situatsiooni, mil ühiskonnas moodustub järjest suuremaid gruppe eestlastest, kes suurest vihast valitsuse vastu vabatahtlikult Vene maailmapildile üle jooksevad, kirjutab Juku-Kalle Raid. Vaadakem kasvõi sotsiaalmeediat.