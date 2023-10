KLIPP SAATEST ⟩ Esmaspäevane «Kuuuurija»: vastuseisust hoolimata rajatud Nõmme krematoorium tekitab kohalikes tuska

Toona Nõmme linnaosavalitsusse kuulunud Rainer Vakra oli kohalike elanike poolel. Tema seisukoht oli, et krematooriumi ei tohiks ehitada elumajadele nii lähedale. Nüüd, neli aastat hiljem on hoone juba valmis ja avatud alates septembri lõpust, hoolimata kohalike elanike senisele vastuseisule.

Nimelt on kohalikud elanikud mures krematooriumi tekitavast õhusaastet, mis võib kahjustada nende tervist. Teiseks kardetakse, et krematooriumi lähedus võib langetada kinnisvara hindasid, mis mõjutaks otseselt nende vara väärtust. Lisaks maineküsimus – inimesed ei taha elada kohas, kus suits ja hais võivad olla igapäevased nähtused. Kohalike elanike arvates on linnavalitsuse jaoks tähtsamad ärimeeste, mitte sealsete elanike huvid.