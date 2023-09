VAIDLUS VANGLAGA ⟩ Kuritegeliku ühenduse juhile Haron Dikajevile mõisteti neljakohaline hüvitis

Tallinna vanglas viibivale allilmategelasele Haron Dikajevile lubati 2018. aastal kohtuda ilma vaheseinata oma perega. Mõni hetk hiljem otsustas vangla ümber, et kohtumine toimub siiski vaheseinaga. Ehkki hiljem vangla nõustus, et tegevus oli õigusvastane, leidsid nad, et kahju hüvitamist see väärt ei ole. Nüüd, aastaid hiljem, mõisteti aga vanglalt Dikajevile kopsakas hüvitis.