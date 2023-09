Ent alati mõjutab täiskuu mõningaid inimesi rohkem kui teisi - need, kelle Päike saab täiskuult tugeva aspekti, võivad kogeda seda aga eriti intensiivselt. Siis on suurem tõenäosus, et täiskuu toob ellu kaasa teravaid kogemusi ja olulisi sündmuseid.