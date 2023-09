«See laul sündis niimoodi, et Kanal 2 soovis laulu, mis oleks olemasolev tuntud laul, kus oleks Kanal 2 teemalised sõnad ja seal laulus peegelduks Kanal 2 saated ja ajalugu. Eks ma siis pidin tegema seda,» räägib Genka. «Ma arvan, et see tuli lahedam, kui ma arvasin.»