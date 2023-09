See on aeg, mil kogunenud emotsioonid tulevad pinnale - kõik on välja valgustatud. Täiskuu ajal on Kuu ja Päike täpselt vastamisi, nii et Päike on seekord Kaaludes ja Kuu Jääras. See telg on seotud otseselt «mina» versus «meie» temaatikaga. Suhetega seotud küsimused tulevad nüüd palju teravamalt esile. Loomulikult on fookuses isiklikud suhted, aga ka kõik muud suhted, kus oleme end kellegagi justkui sidunud (võivad olla ka tööalased või muud lepingulised suhted).