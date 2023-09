«Vallalisest kaunitarist» tuntud Kaspar asus tööle pealinna kuumimas ilusalongis: olen tegemas mitut suuremat elumuutust

«Tallinnas on palju huvitavaid inimesi ja rohkem võimalusi, kui mõnes teises linnas,» räägib tõsielusaatest «Vallaline kaunitar» tuntuks saanud Kaspar Rooni. Viimane on Türilt pealinna kolinud ja alustanud massöörina tööd mainekas ilusalongis Bombshell. «Paraku elu Eestis on kallimaks läinud ja olen seetõttu hetkel tegemas mitut suuremat elumuutust,» tunnistab ta.