10 000-eurosest koosolekust Ida-Virumaa ringreisini: patendiamet korraldab riigi rahadega uhkeid üritusi

Patendiameti väljasõit Ida-Virumaale. Foto on illustratiivne.

«Patendiameti jaoks pole tegemist erakordse sündmusega, sest kevadel peeti prallet Kõue mõisas,» märgib end Hamletiks nimetanud kodanik, lisades, et oktoobri alguses toimub ka ringreis Ida-Virumaale. Patendiameti kommunikatsioonijuht sõnas, et Kõue mõisas toimus patendiameti 104. aastapäeva pidulik koosolek, reingreisi puhul on aga tegemist töötajate motivatsiooniüritusega.