«See protsess on väga suur väljakutse, aga see rahuldus, mida loominguliste puslede lahendamine mulle pakub, on võrratu preemia,» tunnistab Tallinnas elav Julia, keda kümned tuhanded tunnevad ja teavad. Olgugi et paljudele eestlastele võib-olla tundmatu naine on saavutamas rahvusvahelist tuntust cosplay-maailmas.