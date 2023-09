VIDEO ⟩ Milano moenädalat väisanud Tommy Cash langes «kostüümi» pärast kriitikalaviini alla: see on solvav!

Väljaandele kommenteeris muusik, et tema eesmärgiks oli väljendad kriitikat praeguste küüniliste moetrendide kohta. «Kodutus on endiselt tohutu probleem kogu maailmas ning isegi kõige jõukamates riikides, nagu Ameerika Ühendriigid, on märkimisväärne osa elanikkonnast hädas, et endale lubada elementaarseid vajadusi ja korralikke riideid. Moetööstus on omastanud nende kulunud, kottis riietuse, mis on tekitanud vastuolulise «kodutute šiki» stiili. Kodutute rõivavalikut eristab praktilisus, kättesaadavus, taskukohasus ja mugavus, samas kui need, kes võtavad omaks «kodutute šiki» välimuse, teevad seda edevuse ja staatuse pärast, investeerides sageli kallidesse esemetesse,» selgitas Cash väljaandele.