FOTO ⟩ Hetk telesaate võttest: rohelise tule tellimiseks tuli põõsasse ronida

Fotolt on näha, kuidas telesaatejuht Marii Karell mööda tänava äärekivi liigub, et valgusfooril asuva nupuni pääseda. Tekib küsimus, miks paikneb valgusfoor asukohas, kuhu jalakäijal on keerukas minna?

Linnavalitsuse sõnul pole tegemist rohelise tule kutsumise nupuga, kuigi see nii tundub. Tallinna transpordiameti liiklusosakonna juhataja Andres Urm selgitab, et postil olev seade on hoopiski summeriga ehk helisignaaliga kutsenupp, millel on aktiveeritud vaid helisignaali funktsioon, mis annab vaegnägijatele erineva sagedusega piiksumisega märku, kas fooris põleb jalakäijatele punane või roheline tuli.