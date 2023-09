Riigikogu liige Zuzu Izmailova on pahane teise Riigikogu liikme, ettevõtja Mart Maastiku peale. Izmailova heidab Maastikule ette jalgratta liigutamist parklas. «Härra oma teos midagi veidrat ei näe. Tema jaoks on see täiesti loomulik käitumine,» kirjutab ta ühismeedias. «Ütlesin talle, et see pole midagi isiklikku, mul lihtsalt polnud kuhugi mujale parkida,» sõnab Maastik.