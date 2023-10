Elu24 toimetusega võttis ühendust Tiit (41), kes hiljuti jäi kodutuks. «Ema viskas mind välja öeldes, et tal on ruumi vähe. Käisin linnavalitsuses küsimas sotsiaalpinda, aga öeldi, et neil pole anda praegu. Tuleb oodata aasta aega või koguni 1,5 aastat, aga see pole ju normaalne,» räägib mees.