KURB STATISTIKA ⟩ Briti uuring paljastab: kõige õnnetumad on just noored tüdrukud, sest...

Suurbritannia suurima tüdrukuteorganisatsiooni Girlguiding juhtimisel läbi viidud uuringu tulemused on jahmatavad. Selgub, et tüdrukute õnnetunne on kõigi aegade madalaimal tasemel. Kui 2009. aastal tundis end õnnelikena 57 protsenti 7–10-aastastest tüdrukutest, siis nüüd tunneb end õnnelikena vaid 28 protsenti. Stressi suurendavad suunamudijate seatud iluideaalid, seksistlikud kommentaarid ja mure oma turvalisuse pärast. Uuring paljastab ka selle, kuidas on neidude prioriteedid muutunud ja mida peetakse elus kõige olulisemaks.