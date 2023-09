Prisma klient küsib: kas see tasub ennast ikka ära, et kauplus öö läbi lahti on?

«Käisin ühel hommikul Tartus Jõe Prismas ja kuulsin valjuhääldist reklaami sellest, kuidas Prisma on avatud seitse päeva nädalas ja veel ööläbi! Kas see pole mitte liialdus? Kas inimene peab ikka igal hetkel poodi saama?» küsib Prisma klient kriitiliselt. «Kas öösel kaupluse lahti hoidmine on tõesti kasumlik?» soovib ta teada ja juhib tähelepanu kallile elektrihinnale ning personalikulule. «Mõnedes riikides on kauplused üldse nädalavahetuseti kinni ja samuti pühadel. Meil siin aga alati avatud.»