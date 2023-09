HINGELISED ÜLEELAMISED ⟩ Arvo Hallik esitas Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloo autorile 1500-eurose kahjunõude, mees tasus selle omast taskust

17. septembril ilmus Eesti Päevalehe arvamusrubriigis Valdar Parve arvamuslugu pealkirjaga «Valdar Parve: idavedude skandaalis on suuremaid tõenäosusi kui see, et peaminister on loll», milles ta arutles, kust võis tulla Kaja Kallase 350 tuhat eurot, mille ta investeerimiseks oma abikaasale Arvo Hallikule laenas.