Esmaspäeval läks ühismeedia seenegruppides liikvele kuvatõmmis, et terviseameti seenetestis on tehtud viga. «Kohe, kui viga märkasime, eemaldasime kõnealuse reklaami. See on hetkel parandamisel ja jätkame selle avaldamisega peatselt,» sõnas terviseameti meediasuhete nõunik Kirsi Pruudel.