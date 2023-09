OLED NÕUS? ⟩ Need kolm sodiaagimärki on kõige kehvemad poliitilised juhid

Sodiaagiringi kaksteist sodiaagimärki toovad kõik esile erinevaid omadusi ja kvaliteete ning kõigil neil on elus oma koht - kuskil eluvaldkonnas väljenduvad need omadused kõige paremas võtmes. Kui aga vaadata, mida oleks vaja ühel heal poliitilisel juhil, siis mitte kõik tähemärgid ei tule sellel positsioonil sama hästi toime.

Loomulikult ei ole ükski inimene pelgalt tema päikesemärk - sünnikaarti tuleb vaadelda tervikuna ning kõiki nüansse arvesse võtta. Ent kui keskendume puhtalt tähemärkidele, on võimalik tuua välja just need, mis tõepoolest sobivad suurele juhile paremini ja mis halvemini. Inimese päikesemärk on üks olulisi eneseväljenduskanaleid siin elus, seega annab see aimu, millistel aladel tema omadused tulevad paremini välja.