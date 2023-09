TOPELTSÄRIN ⟩ Saates «Vallaline kaunitar» asuvad armunooli püüdma suisa kaks naist

Rachel Recchia on 26-aastane lennundusinstruktor, kelle süda kuulub Floridasse, Clermonti linnakesse. Naise sõnul peaks tema tulevane kaaslane olema keegi, kes on toetav ja armastav ning suudab pakkuda tuge. Gabby Windey on 31-aastane intensiivraviosakonna õde, kes pärit O'Fallonist, Illinoisist. Gabby soovib leida partneri, kes on emotsionaalselt intelligentne, küps ja suudab teda innustada.