SUUR NÄLG VÕI ADRENALIINIHIMU ⟩ «Inimesed teevad IKEA lihapallide nimel kõike.» Naine ületas kiirteed jalgsi, et müügimekasse jõuda

Mirror kirjutab, et Tiktokis lööb laineid video, kus naine kõnnib üle kiirtee ning jätkab seejärel teekonda üle keskreservaadi, enda sõnul lihtsalt selleks, et pääseda IKEAsse. Jagatud klipis ronib naine lisaks läbi kõrge rohu ning video pealkirjaks on märgitud: «Vaatepunktist – Sa üritad IKEAsse jõuda jalgsi.»

Hulljulgeid kaadreid sisaldav video on algatanud elava arutelu kommentaariumis. Mõned inimesed viskavad nalja, et inimesed teevad lihapallide nimel kõike. Üks naine toob aga välja, et selles videos nähtu põhjal pole see ebareaalne olukord, kuna IKEA on alati autode jaoks kiirteede ääres, mitte aga inimeste jaoks, kes tahavad müügimekasse jala tulla.