ÜLEVAADE ⟩ Seksmänguasjad, kassiliiv ja juustuburgerid ehk mida Woltitakse kõige enam

Soome väljaanne Yle on koostanud tabeli selle kohta, mida tellitakse kõige enam Helsingi piirkonnas Wolt kullerteenuse kaudu. Kolm kõige populaarsemaks osutunud toodet pole aga sugugi seotud restoranitoiduga. «Rohkem kui 20 protsenti Wolti tarnetest on muud kui restoranitoit,» vahendab väljaanne. Eestis tellitakse aga näiteks kõige rohkem juustuburgereid, ent ka siin on koht mitte restoranitoodetel: «Lisaks sellele, et inimesed tellivad aeg-ajalt midagi head iseendale, teevad nad seda ka oma lemmikloomade puhul.»