ARMAS KLÕPS ⟩ Muusik Mihkel Mälgand ja kirjanik Pamela Maran saavad lapse

«Vokaal-instrumentaalansambel «Kõhud» valmistuvad koosseisu laienemiseks. Kevadel jätkame triona,» teatab tunnustatud muusik Mihkel Mälgand ühismeedias, et tema ja Pamela Maran i perre on sündimas laps.

Täpselt aasta aega tagasi jagas Mälgand oma Instagrami kontol, et nende suhe on kestnud kuus kuud. «Sa küsid minult tihti «Mis muigad?», kui olen end pikalt sind vaatama unustanud, suunurgad kulmudeni. Ah et mis muigan? Ma ei saa sinna midagi parata, see lihtsalt juhtub, kui sulle mõtlen või kui sinuga koos olen. Ja nii juba kuus kuud, mil me teed ühtisid. Ja sa muigad mulle vastu. Alati muigad. Ja selles muiges on kõik olemas. Armastan sind väga, kallis Pam!»