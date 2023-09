Viimastel aastatel on see refrään minu jaoks aktualiseerunud. Tahangi oma raha tagasi! Kelle käest? Eesti riigi käest! Ja miks? Sest minu meelest ei saa Eesti riik hakkama paljude tegevustega, mis on talle delegeeritud ning raha kaob tont-teab-kuhu.