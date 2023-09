«Brigitte õpib juurat, ta peaks teadma, et see on andmekaitse seaduse vastane,» põrutab Kristina Pärtelpoeg Elu24-le ja viitab nüüdseks kustutatud ühismeediapostitusele, mille Brigitte Susanne Hunt loata tegi. «Vabandan tema ees avalikult,» vastab Brigitte Susanne Hunt.