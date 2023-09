ELU25 ⟩ Andres Herkel: Siberisse viidud Putini vaenlane Vladimir Kara-Murza reaalelust Venemaal

Kara-Murza nime kandvaid kultuuri- ja ühiskonnategelasi on Moskvas palju, aga tuntuim neist on endine Boriss Nemtsovi parem käsi, opositsioonipoliitik ja inimõiguste aktivist Vladimir Kara-Murza noorem. Temast on saanud Vene opositsiooni mitteametlik saadik, kelle osavõtuta ei möödu naljalt ükski suurem ettevõtmine, mis keskendub inimõiguste ja kodanikuvabaduste olukorrale Venemaa Föderatsioonis.