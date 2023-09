Näitleja Andres Dvinjaninov proovib nädalaks uut ametit: loodan, et ma ära ei vaju

Andres Dvinjaninovile pole raadiomaailm võõras, kuid Elmari hommikuprogrammi juhtimine on tema jaoks uus ja põnev kogemus. «Plaan on raadiolainetel end kanda lasta, vaadata, mis see uus kogemus sisaldab ja loota, et lained ikka kannavad ja ma ära ei vaju,» ütleb ta.

Lisaks oma kõlavale häälele on karismaatilise isiksusega Dvinjaninovil veel üks trump varrukast võtta. Paljud teavad teda kui suurepärast humoristi, kes suudab igas olukorras vestluskaaslase naerma panna. Nii on tema repertuaaris terve hulk anekdoote ja vahvaid lugusid.

Kuigi näitleja tunnistab, et tellimise peale nalja rääkimine võib olla keeruline ülesanne, püüab ta raadios olla täpselt see, kes ta on – lõbus meelelahutaja.

Andres Dvinjaninov Foto: Margus Ansu

Üks vahva lugu pärineb tema lavakooli päevilt, kui ta oli varahommikul teel Tartust Tallinnasse. Üks auto peatus, et ta peale võtta. Kuna Andres oli väsinud, mõtles ta autos veidi tukastada, ent autojuht palus aga tal nalju rääkida, et ise ärkvel püsida. Näitleja oli just hiljuti lugenud lavakooli jaoks tuhandeid nalju, seega üks oli ka kohe varrukast võtta: «Üits mies oli kolm päivä süömata ja juomata, et kutsutasse pulma. Aga ei kutsutud!» alustas ta ning ootas reaktsiooni. Paraku ei saanud ta oodatud naeru, vaid pigem mõistmatu pilgu. «Mis sul viga on?» küsis autojuht, ja Andres otsustas kogu autosõidu edaspidi vait olla.

Külalissaatejuhtidega Elmari hommik on eetris tööpäevadel kella kuuest kümneni.