NÄDALAPROGNOOS ⟩ Saabuv täiskuu testib suhteid: kas isiklikud soovid ja partneri vajadused on tasakaalus?

Nüüd on küsimuses selles, kuivõrd oleme suutnud tasakaalustada oma isiklikku teed ja individuaalsust suhetega, mis meid teiste inimestega seovad. Samuti testib see aeg, kas oleme täitnud oma suhete arenguga seotud eesmärgid.

Planeediseisud nädalapäevadel

Neljapäevaööl (täpne kell 01.29) viibib Merkuur kvinkunksis Chironiga , kuid võime juba kolmapäevaõhtul kogeda suhtlussituatsioonides ebamugavust: eneseväljendus on kuidagi konarlik või mõttelõng takerdunud. Tajume veidrat sisemist ebakindlust. See ei ole hea aeg, et olulisi asju kellegagi arutada või kokku leppida.

Ent samal ajal toimub ka täpne Veenuse kvadraat Uraaniga, mis annab märku, et väärtused võivad kiiresti muutuda. Eriti on muutumises naisenergia - teemaks on justkui ka naise vabanemine või vabaks murdmine. Emotsionaalne kulminatsioon võib tuua kaasa eelistuste muutumise, eriti kui oma tegelikke soove on seni alla surutud.